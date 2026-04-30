Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не помощь дереву, а ущерб экологии: за сорванную ветку сирени россияне могут получить 15 суток

В Роскачестве рассказали, почему нельзя собирать цветы в городских скверах.

Источник: Клопс.ru

Сбор сирени на общественной территории может привести к штрафу и аресту на 15 суток, так как кусты считаются муниципальной собственностью. Об этом РИА Новости рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в четверг, 30 апреля.

«Существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — рассказала Саратцева, уточнив, что если сирень срывали для продажи, то может наступить уже уголовная ответственность.

