Не помощь дереву, а ущерб экологии: за сорванную ветку сирени россияне могут получить 15 суток

«Существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — рассказала Саратцева, уточнив, что если сирень срывали для продажи, то может наступить уже уголовная ответственность.