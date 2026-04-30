Не помощь дереву, а ущерб экологии: за сорванную ветку сирени россияне могут получить 15 суток

Сбор сирени на общественной территории может привести к штрафу и аресту на 15 суток, так как кусты считаются муниципальной собственностью. Об этом РИА Новости рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в четверг, 30 апреля.
«Существует мнение, что, действительно, сирень ломать нужно, потому что это помогает дереву расти. На самом деле это не так: это ущерб экологии, но это уже совсем другая история. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — рассказала Саратцева, уточнив, что если сирень срывали для продажи, то может наступить уже уголовная ответственность.
