Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самцы лягушек стали голубыми в Сестрорецке

Источник: Telegram / Каждой твари по паре (Анна Лазарева)

В Сестрорецке самцы остромордой лягушки поменяли свою окраску на голубой цвет, чтобы понравиться самкам в брачный период. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 30 апреля.

Основную часть жизни эти лягушки проводят в лесах и только весной устремляются к воде, где отметают икру.

Самцы обнимают самок, тем самым помогая им избавиться от тысяч икринок, которые затем будут оплодотворены в воде. Такие обнимания имеют название — амплексус, что по латыни и означает «объятие». Для крепости объятий у самцов на первых пальцах передних конечностей развиваются шершавые брачные мозоли.

Павел Глазков
биолог

Круглый год самцы бурые. Голубым цветом женихи привлекают к себе невест. А еще они раздувают свой горловой мешок для усиления звука.