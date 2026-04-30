Касаться нельзя: Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости Крым. Организаторы и сотрудники, которые следят за правопорядком в дни написания Единого государственного экзамена, не должны прикасаться к школьникам, а также трогать их вещи. Соответствующее решения принял Рособрнадзор, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В рекомендациях указано, что к школьникам нельзя прикасаться и осматривать их карманы. Более того, трогать их вещи тоже нельзя.

В случае, если срабатывает металлоискатель, организатор обязан предложит участнику экзамена добровольно сдать предмет, на который среагировали рамки. На период экзамена эта вещь будет находиться в специальном помещении или же у сопровождающего.

При этом, если школьник отказывается сдать запрещенную вещь, его не допустят в пункт проведения ЕГЭ, уточняется в документе.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, повторно к сдаче экзамена по данному учебному предмету в резервные сроки нарушителя могут допустить исключительно по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.

Ранее Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять с собой и использовать во время проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Среди них лекарства, перекус и бутылка воды. Разрешенные предметы перечислены в памятке о правилах проведения ЕГЭ.

В России Единые государственные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Также сообщалось, что в сервисе «Госуслуги» появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
