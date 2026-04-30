В Красноярске соединили старый и новый тоннели метро

Напомним, что станция будущего метро «Высотная» разместится вдоль ул. Крупской, «Улица Копылова» — с выходами к улицам Копылова и Академика Киренского, станция «Вокзальная» — рядом с ж/д вокзалом «Красноярск-Пассажирский» и с выходами к улицам Братьев Абалаковых и Деповская. «Площадь Революции» будет с выходами на обе стороны ул. Карла Маркса к домам, Центральному парку, площади Революции, правительству Красноярского края, набережной и др., «Улица Карла Маркса» — с выходами на обе стороны улицы к домам, администрации города, Театру оперы и балета. Станция «Улица Шахтёров» расположится в створе ул. Молокова с выходами на обе стороны улицы к домам и остановкам.