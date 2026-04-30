В Красноярске соединили старый и новый тоннели метро

На перегоне между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» специалисты завершили первый этап технологической сбойки: старый советский тоннель, простоявший законсервированным почти 30 лет, соединили с новым, построенным по современному проекту. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Перед соединением старый тоннель был приведён в порядок и укреплён. Далее обе ветки усилили металлическими конструкциями. Специальный переход длиной 10 метров проложили горнопроходческим методом.
Сбойка необходима для обеспечения безопасности. Через новый переход будут проложены инженерные коммуникации, а также организован эвакуационный выход для пассажиров.
Сейчас на перегоне продолжаются работы по проходке: левый тоннель строится с помощью тоннелепроходческого щита «Евгения», а правый — достраивается горным способом.
Напомним, что станция будущего метро «Высотная» разместится вдоль ул. Крупской, «Улица Копылова» — с выходами к улицам Копылова и Академика Киренского, станция «Вокзальная» — рядом с ж/д вокзалом «Красноярск-Пассажирский» и с выходами к улицам Братьев Абалаковых и Деповская. «Площадь Революции» будет с выходами на обе стороны ул. Карла Маркса к домам, Центральному парку, площади Революции, правительству Красноярского края, набережной и др., «Улица Карла Маркса» — с выходами на обе стороны улицы к домам, администрации города, Театру оперы и балета. Станция «Улица Шахтёров» расположится в створе ул. Молокова с выходами на обе стороны улицы к домам и остановкам.
Платформы всех остановочных пунктов будут классического для метростроения островного типа, длиной 60 метров. Для маломобильных жителей установят несколько лифтов, предусмотрят наклонные подъёмные платформы, пандусы, тактильные и технические средства информации.
Кроме того, запланированы помещения для постов полиции, досмотровое оборудование и диспетчерские.
Все станции будут с отдельными тягово-понизительными подстанциями. По трассе установят шесть притоннельных сооружений. Они необходимы для систем вентиляции и водосбора.