Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области ночью 30 апреля

Всего в регионах России сбили 189 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 30 апреля Нижегородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны России, дроны самолётного типа были уничтожены силами противовоздушной обороны. Подробности о количестве сбитых беспилотников и точных районах в ведомстве не уточнили.

Всего минувшей ночью над различными регионами страны средства ПВО ликвидировали 189 БПЛА. Цели поражались в небе над несколькими субъектами.

Из-за угрозы безопасности столица Приволжья временно закрыла небо для гражданской авиации. Аэропорт Чкалов на несколько часов ограничил приём и выпуск воздушных судов. В результате было задержано два регулярных рейса.

К восьми утра ограничения сняли. Аэропорт вернулся к штатному графику, все службы работают в обычном режиме.

