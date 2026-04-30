Бездомный в трамвае Хабаровска ударил ножом пассажира без повода

По данным следствия, в середине апреля 2026 года днём подозреваемый с братом ехали в трамвае, когда к ним присоединился ранее незнакомый горожанин. Все трое стали выпивать. Внезапно, без какого-либо конфликта, злоумышленник ударил собутыльника ножом в грудь. Раненый смог выйти из трамвая и попросил помощи у прохожих, которые вызвали «скорую». Медики вовремя оказали помощь, пострадавший выжил.