Бездомный в трамвае Хабаровска ударил ножом пассажира без повода

В Хабаровске возбудили дело о покушении на убийство после нападения в трамвае. Как сообщает СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО, 31-летний мужчина без определённого места жительства подозревается в том, что нанёс ножевое ранение пассажиру.
По данным следствия, в середине апреля 2026 года днём подозреваемый с братом ехали в трамвае, когда к ним присоединился ранее незнакомый горожанин. Все трое стали выпивать. Внезапно, без какого-либо конфликта, злоумышленник ударил собутыльника ножом в грудь. Раненый смог выйти из трамвая и попросил помощи у прохожих, которые вызвали «скорую». Медики вовремя оказали помощь, пострадавший выжил.
Нападавшего задержали, по решению суда он находится под стражей. Расследование продолжается: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив преступления. Действия мужчины квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В следственном управлении отметили, что ранее подозреваемый не имел постоянного места жительства. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим правонарушениям.