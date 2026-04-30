Metallica поделятся своими архивами из прошлого века

Альбом Reload был выпущен 18 ноября 1997 года, спустя год после альбома Load. Изначально планировалось выпустить весь материал в виде двойного альбома, но в итоге группа решила разделить его на два независимых релиза. «Reload» стал первым студийным альбомом Metallica, в записи которого принял участие приглашённый вокалист (Марианна Фейтфулл в композиции The Memory Remains), и последним альбомом с басистом Джейсоном Ньюстедом, который ушёл из группы через несколько лет после релиза.