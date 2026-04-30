Metallica поделятся своими архивами из прошлого века

Впечатляющий набор из пятнадцати CD, целая коробка неизвестных записей Metallica выйдет в конце июня. Альбом Reload (Remastered) будет выпущен в разнообразных форматах, включая кассетные версии, DVD с концертными записями, телевизионными репортажами, закулисными кадрами поездки группы в Сеул и многим другим.
Иконы хэви переиздадут свой седьмой студийный альбом 26 июня. Reload в свое время получил четырежды платиновый статус после первого релиза и содержит такие хиты, как Fuel, The Unforgiven II и The Memory Remains. В ремастеринге будут неизданные демо-записи, черновые миксы, записи живых выступлений, фрагменты выступлений в эфире и на телевидении и многое другое.
В бокс-сет также входит множество памятных вещей, включая набор из 13 карточек для теста Роршаха, постер Gimme Fuel, наклейку, принт Pushead, набор из 10 медиаторов для гитары/баса, листы с текстами песен, три ламинированных пропуска на тур и роскошную 128-страничную книгу с ранее не публиковавшимися фотографиями и историями от тех, кто был там.
Metallica была создана вокалистом и гитаристом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом в Лос-Анджелесе в 1981 году. Во всем мире группа считается культовой и одной из наиболее популярных и влиятельных команд в истории рока. Metallica входит в «большую четвёрку» основоположников жанра трэш-метал, вместе с группами Slayer, Megadeth и Anthrax.
Альбом Reload был выпущен 18 ноября 1997 года, спустя год после альбома Load. Изначально планировалось выпустить весь материал в виде двойного альбома, но в итоге группа решила разделить его на два независимых релиза. «Reload» стал первым студийным альбомом Metallica, в записи которого принял участие приглашённый вокалист (Марианна Фейтфулл в композиции The Memory Remains), и последним альбомом с басистом Джейсоном Ньюстедом, который ушёл из группы через несколько лет после релиза.
На этом альбоме музыканты экспериментировали с жанрами, добавив в песни элементы блюза, кантри, альтернативного рока и гранжа, а также использовали нетипичные для своего творчества инструменты, например колёсную лиру и скрипку. В альбом вошёл трек The Unforgiven II, продолжение одноимённой композиции 1991 года, что стало первым для «Металлики» фактом самоплагиата. Тексты песен вокалиста Джеймса Хэтфилда навеяны непростым детством, которое вызывало в основном гнев и агрессию. Как и в случае с Load, обложка альбома представляет собой картину художника Андреса Серрано, созданную путём смешивания бычей крови, мочи и спермы автора.