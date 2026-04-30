В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности

С утра 30 апреля в Перми дважды объявляли о беспилотной опасности. В первый раз сообщили в 6.30 по местному времени, через полчаса отменили. И в 7.15 объявили вновь.
Примерно в 9.20 по всей Перми были включены сирены. Аэропорт Большое Савино закрыт с семи часов утра.
Напомним, что 29 апреля был совершен налет вражеского беспилотника на промышленную площадку в Пермском муниципальном округе. Дым от пожара был виден почти по всему городу. Но губернатор Дмитрий Махонин заявил, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает нормативы.
