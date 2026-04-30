В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности

Напомним, что 29 апреля был совершен налет вражеского беспилотника на промышленную площадку в Пермском муниципальном округе. Дым от пожара был виден почти по всему городу. Но губернатор Дмитрий Махонин заявил, что содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает нормативы.