На майские праздники в поездах Минск — Гомель добавят места

Речь идет прежде всего о составах на гомельском направлении. 30 апреля поезд № 758 Минск — Гомель отправится из Минска вечером составом из 10 вагонов.
С 1 мая поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 748/747 Минск — Гомель — Минск будут ходить сдвоенными составами по пятницам, субботам и воскресеньям.
С 2 мая по такому же принципу начнут курсировать поезда № 716/715 Минск — Гомель — Минск: тоже по пятницам, субботам и воскресеньям и тоже сдвоенными составами.
В БЖД объяснили, что это стало возможным после окончания планового ремонта поездов.
Кроме того, железная дорога будет добавлять вагоны в поезда межрегиональных линий, чтобы вывезти больше пассажиров в праздничные дни. В компании предупреждают: спрос на билеты в этот период будет высоким, поэтому проездные документы лучше покупать заранее.
Ранее Smartpress писал, что на майские праздники БЖД назначит 46 дополнительных поездов с 29 апреля по 12 мая.