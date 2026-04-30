В Красноярском крае ограничат движение через железнодорожный переезд

В мае на три дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В мае на три дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Красноярском крае. В КрасЖД уточнили, что он расположен в поселке Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».

Объект полностью закроют для автомобилей:

— с 23:10 7 мая до 17:10 8 мая;

— с 02:10 до 17:10 12 мая;

— с 07:10 до 17:10 19 мая.

Ограничения связаны с работами по капитальному ремонту пути. На участке будет работать тяжелая техника.

Объект можно объехать через переезд, расположенный в черте населенного пункта — на пересечении с улицей Железнодорожная.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.