В Красноярском крае ограничат движение через железнодорожный переезд

В мае на три дня ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Красноярском крае. В КрасЖД уточнили, что он расположен в поселке Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».
Объект полностью закроют для автомобилей:
— с 23:10 7 мая до 17:10 8 мая;
— с 02:10 до 17:10 12 мая;
— с 07:10 до 17:10 19 мая.
Ограничения связаны с работами по капитальному ремонту пути. На участке будет работать тяжелая техника.
Объект можно объехать через переезд, расположенный в черте населенного пункта — на пересечении с улицей Железнодорожная.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.