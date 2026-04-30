Наследники музыкантов группы Джими Хендрикса проиграли суд

Наследники Ноэля Реддинга, умершего в 2003 году в возрасте 57 лет, и барабанщика Митча Митчелла, ушедшего из жизни в 2008 году в возрасте 62 лет, утверждали в суде, что артисты постоянно лишались доли дохода, связанного с их участием в альбомах The Jimi Hendrix Experience и «покинули этот мир в относительной бедности».
Реддинг и Митчелл создали группу вместе с легендарным гитаристом Джими Хендриксом в 1966 году и работали с ним над такими хитовыми релизами, как дебютный альбом 1967 года «Are You Experienced», второй альбом «Axis: Bold As Love», вышедший позже в том же году, и их третий и последний альбом «Electric Ladyland», выпущенный в 1968 году. Джими Хендрикс скончался в возрасте 27 лет от передозировки наркотиков в 1970 году.
В иске наследников Реддинга и Митчелла утверждалось, что два покойных музыканта были «исключены из числа наследников на ранней стадии своей жизни» и «покинули этот мир в относительной бедности», несмотря на огромный успех группы. Также утверждалось, что, хотя их наследники должны иметь право на долю дохода от этих трех альбомов, они якобы были исключены из числа управляющих имуществом Хендрикса.
Во время судебного разбирательства эти утверждения были опровергнуты компанией Sony Music Entertainment UK. Юрист заявил, что первоначальные авторские права на записи принадлежали продюсерам альбомов, а не музыкантам.
Судья отклонил иски наследников, заявив, что пункт соглашения о записи был «ясным и недвусмысленным», после чего в прессе распространилась информация, что наследники двух покойных участников группы проиграли дело в суде.
«Продюсеры и участники группы договорились, что продюсеры будут обладать авторскими правами на записи по всему миру. В этом соглашении не было никаких временных или территориальных ограничений», — сказал юрист газете The Guardian.
Джейни Хендрикс, сестра покойного гитариста и генеральный директор Experience Hendrix (компании, управляющей брендом Джими Хендрикса), добавила, что у нее «остались только положительные воспоминания о Ноэле и Митче».