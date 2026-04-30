Академик Чумаков: Нейросети способны помочь в создании мРНК-вакцины от рака

Развитие технологий искусственного интеллекта может способствовать созданию персонализированных мРНК-вакцин от рака. Об этом заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.
По его словам, говорить о полноценном искусственном интеллекте пока преждевременно, поскольку речь идет скорее о программных инструментах для обработки больших объемов данных. При этом он отметил, что такие технологии уже способны ускорить процесс разработки вакцин.
— Но основное время, которое тратится, — это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование… Искусственный интеллект, конечно, внесет свой вклад. То есть не интеллект, а нейросети. Потому что они как раз позволяют быстро оперировать. Хотя и до нейросетей это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит где-то в сотню раз, может быть, вот этот процесс, — полагает академик Чумаков в беседе с RT.
Российские ученые изобрели вакцину от рака. Сейчас ведутся работы по ее доклиническому исследованию. МРНК-вакцину российского производства планируют предоставлять пациентам бесплатно. «Вечерняя Москва» рассказала самое главное о новом изобретении.