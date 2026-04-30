Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при посадке в Сан-Диего

ФБР расследует инцидент с дроном над Сан-Диего, с которым чуть не столкнулся самолет.

Самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из Сан-Франциско в Сан-Диего (Калифорния), едва не столкнулся с беспилотником при посадке. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.

Инцидент произошел утром в среду: вылет из Сан-Франциско в 7:14 по местному времени, посадка в Сан-Диего — в 8:30.

По данным источника телеканала, пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. К счастью, самолет благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке, повреждений на корпусе не обнаружено. ФБР начало расследование.

Ранее авиакатастрофа произошла в Южном Судане. Как писал KP.RU, на подлете к столице Джубе рухнул пассажирский самолет. В результате происшествия погибли 15 человек — 13 пассажиров и пилот. Среди жертв — местные жители и два гражданина Кении. Самолет Cessna, принадлежавший компании CityLink Aviation, по предварительным данным, разбился из-за тяжелых погодных условий.