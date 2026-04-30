Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при посадке в Сан-Диего

Самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из Сан-Франциско в Сан-Диего (Калифорния), едва не столкнулся с беспилотником при посадке. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя авиакомпании.
Инцидент произошел утром в среду: вылет из Сан-Франциско в 7:14 по местному времени, посадка в Сан-Диего — в 8:30.
По данным источника телеканала, пилот заметил дрон и сообщил о возможном ударе. К счастью, самолет благополучно приземлился, пассажиры покинули его в обычном порядке, повреждений на корпусе не обнаружено. ФБР начало расследование.
