Boeing 737 едва не столкнулся с дроном при посадке в Сан-Диего

Ранее авиакатастрофа произошла в Южном Судане. Как писал KP.RU, на подлете к столице Джубе рухнул пассажирский самолет. В результате происшествия погибли 15 человек — 13 пассажиров и пилот. Среди жертв — местные жители и два гражданина Кении. Самолет Cessna, принадлежавший компании CityLink Aviation, по предварительным данным, разбился из-за тяжелых погодных условий.