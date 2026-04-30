Элитную школу для русскоязычных эмигрантов во Франции закрыли прямо перед концом учебного года: что стало причиной

Российско-французская школа Le Sallay, созданная для детей русскоязычных эмигрантов, объявила о финансовых трудностях и фактическом закрытии незадолго до окончания учебного года. Об этом сообщил ее основатель Сергей Кузнецов.
По его словам, проект изначально развивался в сложных условиях. Дополнительное давление оказали недавние события на Ближнем Востоке, в том числе война в Иране.
После объявления о закрытии родители и преподаватели выразили недовольство действиями администрации. Учительница Анастасия Москалева сообщила, что занятия были отменены всего за несколько минут до начала через чат, а ученики неожиданно узнали о досрочном завершении учебного года и отмене выпускных мероприятий.
Кузнецов заявил, что на момент получения авансов руководство не располагало данными о грядущем банкротстве, а решение о расторжении контрактов принималось в срочном порядке.
