Элитную школу для русскоязычных эмигрантов во Франции закрыли прямо перед концом учебного года: что стало причиной

Элитную школу Le Sallay для русскоязычных эмигрантов закрыли перед выпуском.

Российско-французская школа Le Sallay, созданная для детей русскоязычных эмигрантов, объявила о финансовых трудностях и фактическом закрытии незадолго до окончания учебного года. Об этом сообщил ее основатель Сергей Кузнецов.

По его словам, проект изначально развивался в сложных условиях. Дополнительное давление оказали недавние события на Ближнем Востоке, в том числе война в Иране.

После объявления о закрытии родители и преподаватели выразили недовольство действиями администрации. Учительница Анастасия Москалева сообщила, что занятия были отменены всего за несколько минут до начала через чат, а ученики неожиданно узнали о досрочном завершении учебного года и отмене выпускных мероприятий.

Кузнецов заявил, что на момент получения авансов руководство не располагало данными о грядущем банкротстве, а решение о расторжении контрактов принималось в срочном порядке.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о жалобах на дискриминацию в европейской школе, вызвавших резонанс. В Европе разгорелась история вокруг школьника, пожаловавшегося на травлю и отношение со стороны педагогов. По словам подростка из России, он столкнулся с предвзятым отношением в учебном заведении в Финляндии.