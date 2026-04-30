Мангал отменяется. Чем заняться дачникам Волгограда в майские холода

Пока продолжаем растить на городских подоконниках рассаду, ну, а если хочется покопаться в земле, то можно посеять всё то, что не побоится возвратных заморозков и будет радоваться дождю. Это, конечно же, редис, который в прохладе вырастет более сочным и неострым, морковь, которая не боится холодов. Это и туговсхожие зелёные культуры — укроп и петрушка, выносливый щавель, скороспелый салат. Влажная земля поможет быстрее прорасти и свёкле. Для ускорения вегетации засеянные грядки можно накрыть плёнкой или плотным агроспаном, закрепив его тщательнее обычного, чтобы не сдул ветер.