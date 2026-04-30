В мэрии Омска рассказали интересные факты об абрикосе у «Маяковского»

В Омске на площади перед КДЦ «Маяковский» набирает цвет абрикосовое дерево. Накануне горожане активно делились его снимками в соцсетях, а специалисты зелёной службы УДХБ рассказали, как ухаживают за необычным для региона растением.
По словам специалистов, абрикос, как и другие плодовые деревья, нуждается в умеренном поливе, мульчировании и оздоровительной обрезке. Её проводят весной, до начала сокодвижения. При необходимости дерево также подкармливают. Всем комплексом работ занимаются городские озеленители.
«Это не сортовой, а природный вид абрикоса с сибирским характером. Размножается он посевом, но всхожесть семян во многом зависит от года и места произрастания. В этом году мы попробуем посеять абрикосовые деревья в нашем муниципальном питомнике», — рассказала и. о. начальника отдела озеленения УДХБ Яна Бахта.
В ведомстве добавили, что ещё один взрослый абрикос растёт в сквере имени Дзержинского. Кроме того, несколько молодых деревьев пару лет назад высадили у Успенского собора — их также взяли под уход специалисты по озеленению.