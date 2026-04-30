Чем заняться дачникам Волгограда в майские холода

Если ещё год назад волгоградцы в эту пору любовались белоснежной пеной вишнёвых цветущих садов и подросшим салатом на грядках, а кое-кто и картошку успел посадить, то нынешний конец апреля просто выбил дачников из колеи. Что делать на участке в условиях дикого ветра и непрекращающегося дождя, рассказала постоянный эксперт «АиФ — Нижнее Поволжье», садовод Екатерина Богданова.
Что сеять в открытый грунт, несмотря на холод и дождь.
Пока продолжаем растить на городских подоконниках рассаду, ну, а если хочется покопаться в земле, то можно посеять всё то, что не побоится возвратных заморозков и будет радоваться дождю. Это, конечно же, редис, который в прохладе вырастет более сочным и неострым, морковь, которая не боится холодов. Это и туговсхожие зелёные культуры — укроп и петрушка, выносливый щавель, скороспелый салат. Влажная земля поможет быстрее прорасти и свёкле. Для ускорения вегетации засеянные грядки можно накрыть плёнкой или плотным агроспаном, закрепив его тщательнее обычного, чтобы не сдул ветер.
Теплица и контейнерное выращивание.
В условиях холода и дождя на участке можно на закрытой веранде использовать контейнеры, посеяв в них раннюю зелень к столу — в небольших ящичках будут уверенно чувствовать себя салат и шпинат.
Чтобы грядки не пустовали, пока стоят холода, можно успеть посеять сидераты — лучше всего при нынешней неустойчивой погоде взять для этого овёс или вико-овсяную смесь. Прорастут семена быстро, и можно будет успеть заделать их в почву перед высадкой основных культур.
Садовые работы и прогноз на майские.
В теплице сейчас тоже холоднее обычного, и некоторые разумно не спешат с высадкой рассады. Для того чтобы «поднять градус», опытные овощеводы возводят над тепличными грядками дополнительную защиту, раскинув внутри теплицы агроспан по дугам.
В плане обработок в саду пока делать нечего: дожди не позволяют завершить опрыскивание и, скорее всего, упор придётся сделать на обработку после цветения, постаравшись защитить деревья сразу и от болезней, и от вредителей.
А вот сезон посадок благодаря холодам и дождям продлился: можно смело сажать деревья и кустарники, закладывать новые клубничные плантации. К слову, в клубничнике можно осторожно прорыхлить почву: это ягодка любит воздушную лёгкую землю, а дожди её ощутимо уплотнили. Судя по прогнозам, майские праздники также пройдут под знаком туч и дождя, так что вместо мангала придётся использовать электрошашлычницу.
В прошлом выпуске сюжета «Дачный эксперт» рассказали, когда опрыскивать и как «дозировать» урожай.