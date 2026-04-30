В Ростовской области ночью отразили очередную атаку БПЛА

Минувшей ночью Ростовская область подверглась очередной масштабной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем канале в МАКС сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах — Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском. На данный момент информации о пострадавших и разрушении на земле нет, она будет уточняться.
Беспилотная опасность сохраняется в регионе. Слюсарь призвал жителей соблюдать осторожность.
