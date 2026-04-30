На Байкале отложили запуск паромной переправы «МРС — о. Ольхон»

IrkutskMedia, 30 апреля. На Байкале перенесено начало работы паромной переправы «МРС — остров Ольхон» из-за сложной ледовой обстановки. Решение о запуске будет принято после повторной оценки гидрометеорологических условий в период с 4 по 5 мая 2026 года, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства.