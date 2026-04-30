Силы ПВО сбили за ночь 189 украинских дронов над 14 регионами РФ

Силы противовоздушной обороны сбили в течение прошедшей ночи 189 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Силы противовоздушной обороны сбили в течение прошедшей ночи 189 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 189 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны ВСУ были нейтрализованы над 14 регионами РФ — Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

