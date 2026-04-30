Развернули в аэропорту: Елена Товстик запретила своему сыну вылетать за границу

Бизнесмен Роман Товстик собирался со своими детьми Анной и Артемом полететь на Кипр, однако мальчика развернули в аэропорту. Как сообщил адвокат предпринимателя Филипп Рябченко, экс-супруга Товстика Елена запретила сыну вылетать за границу.
По его словам, бизнесмен заранее сообщил Елене, что собирается улететь вместе с детьми. Уточняется, что сама Товстик против поездки не возражала.
— В аэропорту неожиданно для всех выяснилось, что Артем не может вылететь с отцом: ребенок был остановлен на паспортном контроле. Как оказалось, Елена заранее подала заявление о запрете выезда Артема за границу вместе с отцом… Артему о своем решении закрыть ему выезд Елена также не сообщила, — заявил Рябченко.
Помимо этого, по словам юриста, Елена намерена добиться от бывшего мужа алиментов в размере трех миллионов рублей. Однако на что она собирается тратить такие суммы, по словам Рябченко, объяснить не может, передает «КП».
До этого Елена Товстик в своих социальных сетях заявила, что он тратит слишком много денег на нынешнюю возлюбленную Полину Диброву, поэтому может стать нищим. Однако юрист Катя Гордон и Диброва не согласны с этим утверждением и решили высказаться против ее замечаний. Они посоветовали женщине заняться правописанием и воспитанием детей.
В конце июля 2025 года стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей супругой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой на свет появилось трое детей, стала связь Полины с мужем ее подруги. Также стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».