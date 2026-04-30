Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на рейсы 30 апреля

30 апреля над Россией сбили 189 БПЛА.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском аэропорту 30 апреля приняли меры для обеспечения безопасности: введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, над Нижегородской областью удалось отразить три волны атак БПЛА. В общей сложностью над Россией обезвредили 189 вражеских дронов.

С 00:49 воздушная гавань имени В. П. Чкалова не принимает и не выпускает самолеты. В связи с этим в аэропорту фиксируются задержки по нескольким направлениям. Вместо 9:40 самолет авиакомпании «Россия» отправится в Москву только в 11:40. Также перенесли рейс Нижний Новгород — Санкт-Петербург — с 11:20 на 12:35.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше