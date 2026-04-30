Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Рособрнадзор ввел запрет на проведение досмотра участников ЕГЭ-2026. Это следует из методических рекомендаций ведомства.
«Не допускается досмотр участников экзаменов», — отмечают в ведомстве.
Охраняющие порядок в школах и организаторы вне классов не имеют права прикасаться к сдающим экзамен. Они могут только предложить добровольно сдать предметы, на которые реагирует металлоискатель, в помещение для хранения личных вещей.
В случае отказа, уточняют в Рособрнадзоре, от сдачи запрещенного предмета, участника не допустят на экзамен. А вот потом решение о повторном допуске на ЕГЭ будет принимать уже председатель Государственной экзаменационной комиссии.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что российские девятиклассники начнут сдавать новый обязательный устный экзамен по истории не ранее 2028 года, его планируют проводить в феврале.