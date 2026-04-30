Ограничения на посещение лесов сохраняются во всех районах Витебской области

В других областях республики также некоторые районы до сих пор под ограничениями из-за третьего класса пожарной опасности.
Так, на территории Минской области открытыми считаются только Копыльский, Любанский, Пуховичский, Слуцкий, Стародорожский, Столбцовский, Узденский и Червенский районы. Остальные окрашены на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения на посещение лесов.
В Гомельской области под ограничениями 10 районов, среди них Брагинский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Речицкий и Хойникский. В Могилевской области «желтых» районов немного меньше — восемь, среди них Белыничский, Горецкий, Дрибинский, Круглянский, Могилевский, Мстиславский, Чаусский и Шкловский.
На Брестчине под ограничениями Ганцевичский, Ивановский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский и Столинский районы, а остальные считаются полностью открытыми.
А в Гродненской области ситуация сложилась следующим образом: в Берестовицком, Волковысском, Островецком, Ошмянском, Свислочском и Сморгонском сохраняются ограничения из-за риска лесных пожаров, в остальных регионах области можно свободно ходить в леса.
Ограничение на посещение лесов вводится при третьем классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при четвертом и пятом классах опасности.
В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).