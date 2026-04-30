Президент наградил посмертно десятерых волжан за подвиги на СВО

Накануне, 29 апреля, в Волжском Волгоградской области состоялась передача наград родственникам военнослужащих, погибших на СВО. Как сообщили в администрации городского округа, в зале дворца культуры «ВГС» собрались близкие воинов, до конца выполнивших свой долг по защите Родины.
Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность орденами Мужества были награждены посмертно рядовые Андрей Жигалин, Иван Рыбалкин, Вячеслав Фёдоров, ефрейторы Евгений Помогаев, Максим Саунин и Владимир Эмербеков, младший сержант Владимир Карсаков, лейтенант Алексей Хорин и майор Дмитрий Железников. Медали Суворова посмертно удостоен рядовой Сурадж Алиев.
В память о героях-земляках и обо всех павших на полях сражений специальной военной операции была объявлена минута молчания.