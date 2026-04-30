В Воронежской области отменили воздушную тревогу и беспилотную опасность

Губернатор Гусев в 3:39 ночи 30 апреля дал отбой опасности в шести муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Под утро 30 апреля по Воронежской области передали отбой режима опасности БПЛА. Решающее оповещение губернатор Александр Гусев сделал в 3:39 ночи, одновременно сняв угрозу непосредственного удара дронов в шести муниципалитетах.

Но окончательная картина этой тревожной ночи сложилась только к 7:36 утра, когда глава региона обнародовал итоговую статистику: «Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Накануне вечером, когда жители Воронежа слышали работу ПВО, военные отчитались о 7 сбитых дронах. Однако к утру выяснилось: ночная охота была куда масштабнее. Всего тревога последовательно охватила Острогожский, Россошанский, Лискинский районы, а также Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебск. Итог: 43 уничтоженных БПЛА.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
