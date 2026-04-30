Соцфонд сообщил о росте размера пенсии работающих россиян

Источник: РБК

За год размер пенсии работающих россиян увеличился примерно на 2,5 тыс. руб., свидетельствуют данные Социального фонда.

На 1 марта 2026 года средняя пенсия работающих граждан составила 23 461 ₽, тогда как годом ранее — 20 972 ₽

Согласно мартовским данным, по регионам самый низкий средний размер пенсии зафиксирован в Дагестане — 16 870 ₽, самый высокий — на Чукотке (38 581 ₽).

Средний размер пенсии, включая как работающих, так неработающих граждан, на начало марта 2026 года составил 25 274 ₽, а годом ранее — 23 238 ₽ Всего в стране пособие получают 41 млн человек.

Ранее, 1 апреля, в России были проиндексированы социальные пенсии на 6,8%. Также на 6,8% были увеличены выплаты отдельным категориям граждан, включая военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов и пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».