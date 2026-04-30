В Омске перекроют улицу Партизанскую 9 мая из-за фестиваля

В Омске к уже запланированным ограничениям движения транспорта с 6 по 9 мая добавят ещё одну локацию. Дополнительное перекрытие связано с проведением на территории Омской крепости военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества» «Служилые люди Омской крепости».
Фестиваль пройдёт 9 мая в рамках мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этот день движение транспорта запретят с 08:00 до 18:00 на улице Партизанской — на участке от улицы Таубе до автономного учреждения культуры города Омска «Омская крепость».
На остальных территориях ограничения будут действовать по ранее установленным параметрам.