В мае на 3 дня ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд в Иланско-Нижнеингашском округе

В мае на 3 дня будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края.
7−8, 12 и 19 мая, в связи с ремонтными работами на КрасЖД, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».
Ограничения будут производиться в следующие периоды:
с 23:10 7 мая до 17:10 8 мая; с 02:10 до 17:10 12 мая; с 07:10 до 17:10 19 мая.
Пропуск автотранспорта в указанный период осуществляться не будет, на данном участке железнодорожного пути будет работать тяжелая путеремонтная техника.
На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте посёлка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.
ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.
Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.