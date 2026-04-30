Сокращенный рабочий день ждет белорусов 30 апреля: кто будет работать на час меньше, а кто — только на 30 минут

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, сколько белорусам полагается работать в сокращенный рабочий день 30 апреля.
Так, перед большими выходными, которые будут длится с 1 по 3 мая включительно, белорусов ожидает сокращенный рабочий день — в четверг, 30 апреля.
Напомним, сокращенным рабочим днем является день непосредственно предшествующий праздничному. В апреле для работников с пятидневной и с шестидневной рабочей неделей такой день — четверг, 30 апреля.
В предпраздничный день рабочее время сокращается на целый час. Или на 30 минут, если человек работает, например, на 0,5 ставки.
В случаях, когда сокращение продолжительности рабочего времени в предпраздничный день невозможно, например, по условиям непрерывного производства, то данную переработку компенсируют дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как за сверхурочную работу.
Еще Минтруда сказало, сколько белорусы будут работать из-за длинных выходных в мае.
Ранее «Комсомолка» писала, что отмена продления контракта в пользу заключения нового с запретом на ухудшение условий работы готовится в Беларуси.
К слову, еще белорусский адвокат сказала, как белорусам вернуть премию, которую не выплатили. Кроме того, адвокат сказала, как в Беларуси могут наказать по закону за равнодушие.