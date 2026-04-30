Вывоз мусора на Среднем Урале будет осуществляться в майские праздники ежедневно

«Спецавтобаза» отправит в праздники 295 единиц техники, отходы с контейнерных площадок у многоквартирных домов будут вывозить каждый день с 7:00 до 23:00. По данным компании, на территориях, где действует помешковый сбор, вывоз будет организован по согласованному с местными администрациями графику. «В праздничные и выходные дни значительно обостряется проблема проезда к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей. Следить за этим должны собственники контейнерных площадок, но многое зависит и от самих автомобилистов. Мусоровоз — крупногабаритная техника, и проезд во дворах для нее должен быть свободен всегда», — отметили в «Спецавтобазе».