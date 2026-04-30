Красноярцам напомнили о запретах на майские праздники

В Красноярском крае на время майских праздников вводится ряд ограничений.
Так, с 30 апреля по 10 мая будет действовать запрет на дроны. Продажу спиртного ограничат с 1 по 4 мая и с 8 по 9 мая. Алкоголь нельзя будет купить в местах массового скопления людей во время праздничных мероприятий и в радиусе 100 метров от них. Исключение — заведения общепита.
Также жителям напомнили другие правила безопасности: не приходить на праздник и в места отдыха с заранее купленным алкоголем и оружием, не использовать пиротехнику, хлопушки и петарды, не брать с собой большие рюкзаки и сумки, а также стеклянные бутылки и металлические контейнеры.
Профессиональную фото- и видеотехнику, крупные плакаты и флаги можно использовать только с разрешения организаторов. Приходить лучше заранее и налегке, чтобы не стоять в очередях на досмотре.
