Дмитрий Демешин: «Работать надо так, чтобы не стыдно было перед людьми»

Вместе с журналистом «АиФ-Дальинформ» губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл свой обычный рабочий день, отвечая на вопросы о регионе, бизнесе, людях и о самом себе, а точнее, «почему губернатором быть сложнее, чем прокурором». Далее — от первого лица.
Признаться, я лично Дмитрия Викторовича знаю очень давно, ещё по его предыдущей должности заместителя генерального прокурора по ДФО и СФО. Уже тогда поражала его трудоспособность: работать на два округа и при этом знать всё и обо всём, вникать в детали и своевременно реагировать на кризисные ситуации. В общем, работой его не напугать. Поэтому, когда он пришёл на пост главы Хабаровского края, я порадовалась за свой родной регион, но лично ему выразила сочувствие, так как понимала, что перестроиться ему будет крайне сложно. И вот спустя два года, когда «пыль осела», можно и поговорить откровенно.
Сидя в кабинете, многое не видно.
Раннее утро. Пока жители края потихоньку едут по своим делам, кортеж губернатора уже мчится в село Тополево, что на окраине Хабаровска. Там на производственной площадке расположился очень интересный объект. Здесь уже всё готово к приёму важного гостя. Это я не про чай и кофе, а исключительно про производственные новинки, а также просьбы и предложения, которые помогут инвестору в решении ряда важных вопросов.
«Ну что? Заждались уже, начнём?» — с ходу обозначил свой боевой настрой Дмитрий Демешин, едва заходя в ангар.
Первое, что привлекает внимание при входе в цех — большой оранжевый агрегат, но, как оказалось это лазерная установка, аналогов которой в России пока нет.
«Так вот ваше чудо-техники?» — с интересом рассматривает механизм губернатор.
«Да, эффективно используем для обработки любых тел вращения, например коленчатых валов. По этому лазеру уже пишется четыре кандидатские работы, очень наукоёмкое оборудование. Делали по нашему заданию», — объясняет директор предприятия Иван Берлов.
«Что ещё у вас есть?» — интересуется губернатор, беря в руки резиновый молоток с надписью «лазер». Улыбается: юмор механиков оценил, и повисшее до этого в воздухе напряжение как-то само собой развеялось.
«Мы освоили самый современный тип так называемых коллаборативных роботов. Сейчас вы видите цифровую модель, — Иван Берлов подводит губернатора к соседнему аппарату, которым с помощью планшета ловко управляет сотрудник. — Это практически готовое решение со своей управляющей программой, с координатами, с алгоритмами, которую мы разработали для нашего самолётостроения, — простыми словами всем присутствующим объясняет принцип работы робота специалист. — В данном случае для клепания фюзеляжа».
«Это хорошая история, но она адресная. А есть другие потенциальные потребители, например, строители или торговые компании, где можно механизировать производство таким же образом? Задумайтесь, ведь рынок гораздо шире. А мы будем помогать. Да, Мария Юрьевна? — обращается Дмитрий Викторович к Марии Авиловой, зампреду краевого правительства по экономическим вопросам. — Она мне рассказала уже о некоторых ваших проблемах, и мы их обсудим».
«Мы уже серьёзно думаем о том, как можно начать производство первых отечественных коллаборативных роботов. Это для нас сейчас большая задача», — провожает губернатора в соседний цех директор предприятия.
«Вот и думайте. Под рынок думайте, а мы вам будем помогать», — констатирует губернатор.
Наука без отрыва от производства.
В соседнем зале за станком работают два молодых специалиста (студенты ТОГУ), что очень порадовало Дмитрия Викторовича. Он всегда ратует за то, чтобы ребята оставались в регионе и находили себе достойное применение на малой родине.
«Как я вам уже докладывал на попечительском совете, в прошлом году ТОГУ получил серьёзную федеральную поддержку для создания инжинирингового центра, — тут же взял слово ректор университета Юрий Марфин. — Теперь мы не только имеем возможность проводить научно-исследовательские работы, но и занимаемся разработкой новых технологий и их внедрением сразу в сотрудничестве с предприятиями Хабаровского края».
«По сути, база университета пришла на производство? Я правильно понимаю?» — уточняет Дмитрий Демешин, внимательно разглядывая работающих за станком ребят.
«Да, и здесь уже применяются наши разработки, — ректор ведёт всех в помещение, где за компьютерами сидят молодые парни. — Это наш научный центр».
У губернатора вновь на лице появляется улыбка. Оказывается, его родной дядя был очень успешным физиком в области оптики, сделал много изобретений, которые до сих пор работают на оборону страны. Поэтому первое, на что он обращает внимание в общении с молодыми инженерами, — разрабатывать своё и патентовать.
"Законодатели сейчас работают над улучшением патентной системы в стране. Ради вот таких ребят, как вы, чтобы за свои уникальные цифровые решения вы могли получать постоянный доход. А вот тут уже ваша задача —посмотреть, чтобы студенты на себя интеллектуальный продукт оформляли, — обращается Дмитрий Демешин уже к ректору ТОГУ. — Они наш ресурс и капитал, а нам надо помогать им не только развиваться, но и промышленно внедрять их идеи и разработки. Они должны прославлять страну и регион. А пока часть предложений остаётся просто в теории. Именно за это ругаю министерство экономики, — сурово поглядывает в сторону сотрудников своего аппарата. — Ругаю министерство промышленности. Потому что мы вместо того, чтобы у себя посмотреть разработки, безрассудно пользуемся услугами наших соседей-китайцев. И наш промышленный сектор должен развиваться за счёт российских разработок. Но, к сожалению, такого отечественного промышленного бизнеса, который может подхватить наши идеи, крайне мало. Да, Мария Юрьевна? Это претензия уже к нам с вами, — риторически обращается он к зампреду правительства по экономике. — А ведь нам нужна здоровая конкуренция между теми же университетами.
Молодые таланты.
Пока Дмитрий Викторович пошёл отдельно разбираться с проблемами инвестора, мы тоже решили поприставать с вопросами к ребятам. И оказалось, что, несмотря на молодость, они тоже уже имеют свои достижения в научных разработках, и речь идёт не только о каких-то цифровых решениях и программном обеспечении, а вполне даже о серьёзных вещах, которые могут спасать жизни военнослужащих на СВО.
«Дмитрий Викторович, а мы тут с ребятами пообщались, и, оказывается, они уже имеют свои патенты», — обращаю я внимание выходящего из переговорной губернатора.
«А патенты на что?» — живо интересуется он.
«Мы разработали трансформируемую систему 5S — она позволяет правильно складировать рабочий инструмент, и получили патент», — объясняет Никита Прокопенко, руководитель направления СНО ТОГУ.
«Ну, вот, видите, есть хорошие примеры. А ещё чем порадуете?» — продолжает Дмитрий Викторович.
«Я бы обратила ваше внимание на вот этого скромника по имени Лев, — указываю на парня со стеснительной улыбкой. — У него, оказывается, есть разработка, которая не имеет аналогов в мире, сейчас она уже проходит испытания».
«Акустический шлем для опознавания дронов не в системе РЭБ, а именно в акустике», — подключается к беседе Лев Ковтун, магистр СНО ТОГУ.
«Я знаю эту разработку. Я про неё Юрию Трутневу рассказывал. Нужное изобретение. Но, думаю, вам есть ещё к чему стремиться, а наше дело — вам помогать, чтобы ваш труд нашёл жизненное применение», — удовлетворённый беседой с молодежью, губернатор отправился общаться с представителями регионального бизнеса, которые уже с нетерпением ждали встречи в соседнем зале.
Откровенный диалог.
Обсуждали проблемы, связанные с налогами, поддержкой и развитием регионального производства, туризма и спорта, а также внесение предложений по дополнению законодательства.
Отвечая на вопросы присутствующих, Дмитрий Викторович просил только об одном: помнить, в какое время мы живём и какие испытания сейчас проходит наша страна.
«Я понимаю, что трудно, и мы готовы вас поддерживать и помогать, но и вы в свою очередь не должны сидеть и ждать каких-то субсидий, нужно искать новые пути развития, ниши реализации своей продукции. Вот, к слову, о туризме. В качестве примера приведу наше знаменитое озеро лотосов. Ну приехал я туда, посмотреть. Да, природа красивая, но что меня лично поразило… — задумался губернатор, подбирая слова. — Грязь меня поразила. Девчонки, делающие селфи на фоне этих лотосов, по колено в грязи. Глава района мне тут же услужливо сапоги предложил, а я ему и говорю: “Спасибо, я тут как все уже похожу”. И так мне стало стыдно за наш туризм. Ну что? Нельзя сделать настилы деревянные? Оборудовать подход к озеру? Поставить несколько сезонных торговых палаток? Туалет? Чтобы люди могли красотой природы в комфорте любоваться. И знаете, что он мне ответил: “Так на это же деньги нужны”. Мы сейчас решаем этот вопрос, тем более сумма-то невеликая. Обидно другое: инициативы нет, никто не хочет думать, как хозяин, даже местный районный бизнес. А вы такие же жители края, как и любой другой человек, только обладаете большими возможностями и дел благих можете сделать больше».
Далее разговор коснулся первого правового документа Дмитрия Демешина на посту губернатора — Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения Хабаровского края.
«В прошлом году Хартия была включена в Инвестиционную декларацию края. Сегодня мы в гостях как раз у одного из предприятий, её участников. Для них предусмотрены определённые преференции и льготы».
«Любое ли предприятие может присоединиться к Хартии и какие ещё дополнительные преференции введены?» — задала от всех присутствующих вопрос Татьяна Веретенникова, президент Союза «Торгово-промышленная палата Хабаровского края».
«И было бы неплохо в неё включать и заказчиков-потребителей», — дополняет вопрос Илья Немиш, и.о. председателя регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края».
«Хартия — это абсолютно “живой” документ, он может дополняться и подстраиваться под нужды наших предприятий, — продолжает диалог Дмитрий Викторович. — Поэтому мне нужно, нам нужно, чтобы вы мне подсказывали, в какую сторону направить наши минэкономики и минпромторга. В каких сферах нам нужна наша продукция, и не только в рамках края, но и страны. Я лично готов на федеральных площадках о них рассказывать, показывать главам крупных корпораций и президенту. Мне не нужно, чтобы к нам кто-то что-то привозил и внедрял, я хочу помогать развивать наши производства. И наша совместная задача — занять в стране те ниши, которые востребованы, но пока освоены иностранными компонентами».
По ходу общения с бизнес-сообществом Дмитрий Викторович, не теряя времени, сразу накидывал задачи присутствующим чиновникам аппарата правительства, чтобы ни одна мысль или предложение не пропали.
«Хартия — ваше детище, которую вы долго разрабатывали. Но, я смотрю, всё равно вопросы по её регулированию до сих пор у предпринимателей есть», — интересуюсь у губернатора по дороге к автомобилю.
«Это правильно, что есть вопросы, если бы их не было у предпринимателей, я бы задумался над тем, а нужна ли она им тогда, — объясняет Дмитрий Викторович. — А раз не только обсуждают, но и предлагают свои дополнения, значит, это реально рабочий инструмент. Я же хочу, чтобы основным потребителем нашего бизнеса стала бюджетная сфера, которая на сегодняшний день самая платёжеспособная, что даёт возможность заработать нашим производителям. И наша задача — убрать все ненужные прокладки, сделав путь производителя до потребителя значительно короче. Ну что? Ускоримся? У нас ещё много дел сегодня», — обратился он уже теперь ко мне, намекая на жёсткий график.
Хватит кормить иностранцев.
Быстро перемещаемся на ещё одну производственную площадку там же, в Тополево. Неприметные цеха на деле оказываются ещё одним инжиниринговым центром, но теперь уже по производству малогабаритных электростанций. Кто бы подумал, что хабаровские разработки пользуются спросом даже в Африке, а вот с местным рынком какая-то пробуксовка. Хотя потребность достаточно высокая.
«Наша специализация — это генерация электроэнергии, дизельные электростанции, газовые и гибридные. Мы единственные в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке производим газовые электростанции. Это наши проектировщики, те, кто создают абсолютно с нуля эти подстанции, и мы делаем нетиповые проекты, — показывает наглядно работу инженерного отдела учредитель предприятия Андрей Почелинцев. — Вот недавно сделали поставку в Египет на строящуюся АЭС».
"Ирина Анатольевна, а почему мы не даём заказы под типовые изделия для нашего предприятия? У нас что, всё так хорошо с энергетикой в районах края? Особенно отдалённых, — губернатор тут же адресует вопрос зампреду правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирине Горбачёвой.
«Дмитрий Викторович, мы провели анализ, который показал, что у нас в отдалённых районах на севере края есть проблема с дополнительными источниками энергии, поэтому в минэнергетики уже разрабатываем программу по модернизации. Первую электроподстанцию мы уже поставили в Аяно-Майский район, а ещё проводится работа с резервным фондом краевого правительства».
«Вот как раз вопрос про участников Хартии, — акцентирует глава региона, — Мы же можем применять инструмент поддержки именно нашим бюджетным рублем. Поэтому, если мы что-то заказываем, то лучше заказывать у наших. Подготовьте письмо для глав муниципальных образований и проговорите с минЖКХ в первую очередь, потому что это их резервные мощности, чтобы мы не китайцев кормили, а делали здесь своё и сами же гарантийно обслуживали. И я считаю, что этот продукт достоин, чтобы его предлагать на том же Восточном экономическом форуме. Мы ещё не представляли наших роботов или наши энергетические установки. Наши Су — замечательные самолёты, но о них и без нас с вами знают, а нам нужно активно двигать вот такие производства. Электрогенерация резервного характера под атомную станцию — хорошая история, она тоже, кстати, будет для нас актуальна, потому что в ДФО надо будет строить две станции».
Идеи рождаются на ходу.
Картинки картинками, а зная Дмитрия Викторовича, шанса посмотреть производство своими глазами он никогда не упустит. И в этот раз, даже несмотря на то, что мы уже выбились из графика, он пожелал взглянуть, где происходит основная сборка.
Как оказалось, производство уже давно выросло из имеющихся площадей, и сейчас активно решается вопрос строительства своего здания в рамках площадки ТОР.
«Мы хотим построить бизнес-парк. Я думаю, что об этом позже вы услышите. Готовим проект, — поясняет по ходу экскурсии Андрей Почелинцев. — Мы, кстати, активно используем логотип “Сделано в Хабаровском крае”, по крайней мере, пока оборудование едет до заказчика, все видят, откуда он. Подписали карту технологического суверенитета и входим в промышленно-строительный кластер, так как производим оборудование для строительной отрасли».
«Утверждённая президентом стратегическое развитие Дальнего Востока включает в себя и локальную энергетику, которая для нас крайне важна, — обращается губернатор к Ирине Горбачёвой. — Поэтому в данном случае вы как зам, который курирует эту отрасль, должны проследить, чтобы в документ вошли все перечисленные категории промышленного сектора. А потом мы под эти категории предусмотрим в плане конкретные мероприятия, которые уже будут приложением к стратегии».
«А это наш маленький сувенир на память о нашем предприятии», — Андрей Почелинцев вручает Дмитрию Викторовичу как заядлому спортсмену самодельную гантелю с символикой предприятия.
«А что она такая лёгкая-то? Инновационная, наверное», — смеётся губернатор и по привычке сразу дает нагрузку на бицепс.
«У нас ещё одно предложение есть, — пользуясь случаем, озвучивает учредитель организации. — Давайте сделаем на Большом Уссурийском свой открытый технопарк в виде выставочной площадки, где все наши производители-промышленники могут демонстрировать свои новинки и производство».
«А что, идея очень хорошая и нужная. Даже жителям и гостям края будет интересно посмотреть, что мы у себя производим, — тут же поддерживает идею Дмитрий Демешин. — А вы готовы туда поставить свой опытный образец?».
«Так вот же он. У вас за спиной стоит, — показывает Андрей Почелинцев на ярко выкрашенный контейнер. — Это полностью рабочий экземпляр, если нужно, мы его даже дадим на освещение технопарка».
«Вот это по-деловому», — губернатор жмёт руку энергетику.
Ещё пара минут беседы наедине, и глава региона вновь спешит к кортежу — уже ждут на следующей встрече, на сей раз закрытой от посторонних глаз, поэтому пообщаться мне Дмитрий Викторович предлагает прямо в машине. Так сказать, на ходу.
Лучше рабом на галерах, чем бумажки перекладывать.
Кортеж по улицам Хабаровска мчится быстро. Первый мой вопрос, естественно, как и обещала: «Кем сложнее работать — прокурором или губернатором?».
«Работа главы региона более многозадачная, — видно, что Дмитрий Викторович старается объяснить свои ощущения более простыми словами. — Работа прокурора, я бы так сказал, рамочная в плане отстаивания уже установленных норм закона. Контролируя их соблюдение, надзирая и организовывая проверки, ты будешь эффективным должностным лицом. А у губернатора спектр задач шире и зачастую рискованнее, так как требует принятия нестандартных и даже волевых решений, особенно в сфере распределения бюджетных средств и мер государственной материальной и нематериальной поддержки. Конечно, это всегда нащупывание в мире экономики того, что будет эффективно, а что не будет. И этот выбор, это всегда очень тонкая, очень сложная и очень внимательно людьми оцениваемая материя. Поэтому, конечно, для меня сложнее работать главой региона. Но интереснее ли? Наверное, тоже да. Потому что, когда ты пашешь, как выразился президент Владимир Путин, как раб на галерах, когда ты пашешь до глубокого вечера, причем по-настоящему и каждый день, люди это видят и оценивают. И приятно, когда те мои чиновники, которые, работая в правительстве, раньше видели лишь перекладывание бумажек, сейчас видят продукт своего созидания, в том числе в виде вот таких предприятий, на которых мы сейчас с вами побывали, с уникальным оборудованием и молодыми ребятами. Конечно, для них это предмет гордости, предмет смысла этой работы. Моя задача, если в философском, сакральном смысле, чтобы чиновник перестал быть… — на секунду задумывается, — кабинетным перекладывателем бумаг, чтобы он думал о развитии своего государства, общества, в котором он живёт, и реализовывал это в своих делах».
«А вам что более интересно — общаться, работать в поле с людьми или с чиновниками на длительных совещаниях?».
"Знаете, третье. С людьми общаться — это часть моей работы. И она, действительно, для меня важна. Но говорить о том, хороший ли я коммуникатор, наверное, не очень. Наверное, есть люди, которые всю жизнь работали с людьми и делают это гораздо более талантливо. Работу с чиновниками, в том числе и совещательную, я перевёл в другие форматы: мозговых штурмов, стратегических сессий, а не формат красивых отчётов, за которыми не стоят реальные дела, — объясняет свою позицию губернатор. — А если говорить о том, что мне ближе, то, наверное, это процесс непосредственного созидания. Когда я вижу, что вовлекаю в хозоборот то, что ранее было заброшенной грязной полянкой с мусором и наркоманскими шприцами, а сегодня там выросло промышленное предприятие или новый социальный объект — вот это предмет моей работы и элемент моей гордости.
Вот обратите внимание, как раз проезжаем мимо, — Дмитрий Викторович показывает на заброшенную стройку на перекрестке улиц Ленина — Калинина, где когда-то корейский инвестор обещал возвести первый на Дальнем Востоке небоскреб, да так и не осчастливил сей достопримечательностью хабаровчан. — Заброшенная стройка в самом центре города. Жилой дом с бизнес-центром, который по закону должны были реализовать 10 лет назад.
Сейчас я дал поручение поменять назначение земли под социальный объект и выкупить её по рыночной стоимости. И подумать, как построить здесь школу или другой социальный объект. Нам здесь уже бизнес-центр не нужен. А вот, пожалуйста, бараки, которые надо расселять, — показывает он уже на ветхие домишки по улице Тургенева возле детской больницы. — Я сказал, что вот эту территорию мы должны облагородить. Соответственно, здесь поставить какой-то спортивный объект, там поставить детский садик, причем, я подчёркиваю, социальные объекты".
«Вы живете рядом с Амуром. Часто удается всё-таки прогуляться по набережной?».
«Бегать по утрам иногда получается. Как только у меня выдается свободное время, ухожу на пробежку. А вот, собственно, набережная, которую мы начали делать. И смотрите, речной вокзал заброшенный, как туалет выглядящий. Мы из него будем делать формат московского депо. Новые современные рестораны, место притяжения для семей и молодежи. Тоже наши инициативы, которые мы потихонечку в интересах людей реализуем, — делился планами губернатор, когда машина уже подъезжала к Дому приёмов. — Здесь мы с вами пока расстанемся: извините, серьёзные люди из силовых ведомств ждут для серьёзных разговоров. При всём желании взять не могу, закрыто и секретно. Да, и такие вопросы мне приходится решать. Но уже скоро мы с вами опять увидимся на следующем объекте — в семейном центре “Зеркало”. И я очень жду от вас острых вопросов и готов отвечать на все».
Продолжение следует.