В Красноярске метростроители соединили старый и новый тоннели специальным переходом

В Красноярске при строительстве метро соединили законсервированный ранее тоннель с новой веткой, которую прокладывает генподрядчик — группа компаний «Моспроект-3». На перегоне между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» метростроители выполнили первую технологическую сбойку тоннеля, который простоял законсервированным почти 30 лет, с новым, который построили по современному проекту. Для соединения специалисты предварительно укрепили обе ветки металлическими конструкциями, а затем проложили 10-метровый переход. Этот переход необходим для безопасности в период стройки. В будущем через него проложат коммуникации и организуют эвакуационный выход для пассажиров. Параллельно на объекте продолжается проходка: новый левый тоннель прокладывает щит «Евгения», а правый достраивают горным способом.