В Красноярске планируют открыть три визит-центра к 400-летию города

В Красноярске в рамках подготовки к юбилею города планируют создать три визит-центра в популярных туристических локациях. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_365762» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Новые объекты появятся на Центральной набережной в районе вантового моста, на Николаевской сопке и у центрального входа в национальный парк «Красноярские Столбы». Как отметил мэр Красноярска, визит-центр на набережной станет площадкой для размещения туристско-информационного центра. Реализацию этого проекта планируют начать в следующем году. Туристические и экологические маршруты развиваем совместно с краем. Будем наполнять и событийную составляющую, — уточнил Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_365764» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] По его словам, в 2027 году Красноярск рассчитывает принять участие в национальном проекте «Туризм и гостеприимство» для получения субсидии.