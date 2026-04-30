Трамп проведет встречу с разведкой: что будут обсуждать на закрытом брифинге

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, проведет брифинг для президента Дональда Трампа, представив новые планы возможных военных действий против Ирана. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Как ожидается, во встрече также примет участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
По данным источников, CENTCOM разработало сценарий «короткой и мощной» серии ударов, нацеленных в том числе на инфраструктурные объекты. В Вашингтоне рассчитывают, что такие действия могут подтолкнуть Тегеран к возвращению за стол переговоров и большей гибкости в вопросах ядерной программы.
Среди альтернативных вариантов рассматривается операция по установлению контроля над частью Ормузского пролива для обеспечения прохода коммерческих судов. По словам источников, в этом случае возможно задействование сухопутных сил. Еще один сценарий предполагает проведение операции спецназа с целью нейтрализации запасов высокообогащенного урана.
При этом, как уточняют собеседники, пока американский лидер рассматривает блокаду как основной инструмент давления, хотя не исключает перехода к военным действиям, если Иран не пойдет на уступки.
Агентство Bloomberg сообщает, что CENTCOM запросило переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток. В случае одобрения это станет первым развертыванием подобного вооружения США, которое пока считается не полностью готовым к боевому применению.
Накануне появилось сообщение, что Трамп провел совещание с командой по национальной безопасности в Белом доме, на котором обсуждались изменения военного присутствия США в Ормузском проливе. Американскому лидеру представили различные варианты действий, касающиеся роли американских военных в регионе.