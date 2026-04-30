В Бурятии задержали директора рудника, где под снегом погибли рабочие

В Бурятии задержали подозреваемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за которого шесть рабочих погибли на руднике «Ирокинда» в Муйском районе, сообщает Следственный комитет.
Подозреваемый — директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке у штольни при наличии угрозы схода лавины.
По информации следствия, 24 апреля рядом с рудником «Ирокинда» произошел сход снежных масс со склоны горы на промышленную площадку. Двум работникам горнодобывающего предприятия тогда были причинены телесные повреждения, их госпитализировали.
«Несмотря на сохраняющуюся лавинную опасность, 28 апреля директор рудника направил девять работников предприятия на промышленную площадку — для устранения последствий схода снега», — говорится в сообщении СК. В это время на промплощадку сошла вторая лавина.
Шесть работников погибли, их тела обнаружены и извлечены из-под снега в ходе поисково-спасательных работ. Остальные три не пострадали.
Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Его подозревают по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 216 УК (то же, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Директору грозит лишение свободы на срок до семи лет.
