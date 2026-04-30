В Ростовской области за сутки, 29 апреля потушили семь пожаров

В донском регионе за сутки, 29 апреля произошло семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
На Дону пожарные за сутки, 29 апреля потушили одно возгорание сухой растительности и семь пожаров. К несчастью, во время одного из них погиб человек. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий.
Всего за сутки на разные ЧП выезжали 120 спасателей на тридцати единицах спецехники. Также в ведомстве сообщили, что на четверг, 30 апреля запланированы 43 выжигания сухой растительности в 13 муниципалитетах.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше