Главные новости к утру 30 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 апреля 2026.
Трамп заявил, что предложил Путину перемирие по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему «небольшое перемирие» на Украине. Глава Белого дома предположил, что российский лидер «может что-нибудь объявить» по этому поводу.
В МИД РФ прокомментировали планы Лондона и Парижа о передаче Киеву элементов ЯО
Некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия. Об этом на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Он добавил, что такие намерения «переходят все мыслимые границы».
США вскоре примут решение о сокращении контингента в ФРГ
Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил, что администрация Белого дома рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента Вооруженных сил США. Решение о выводе части американских войск, по его словам, будет принято в обозримом будущем.
Пентагон может применить против Ирана гиперзвуковое оружие
Центральное командование ВС США попросило отправить гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Ирана. Такое утверждение содержится в материале агентства Bloomberg. Как отмечается, в случае одобрения запроса это станет первым случаем развертывания Штатами гиперзвуковых ракет.
Венгрия и ЕК подпишут соглашение о разблокировке фондов ЕС
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия и Еврокомиссия подпишут соглашение, которое позволит Будапешту получить заблокированные средства из бюджета и спецфондов ЕС. Документ планируется заключить в конце мая. Политик уточнил, что речь идет о «триллионах форинтов из фондов ЕС».