В администрации Прикамья объяснили перевод школьников в соседнее село

Перевод младших классов из Зипуново в Бурёнку объяснили сайту perm.aif.ru в администарции Чайковского округа.
В Чайковском городском округе с 1 сентября дошкольники и ученики начальной школы из села Зипуново продолжат обучение в селе Бурёнка. Сейчас в Зипуново учатся 12 детей начальных классов и ещё 4 дошкольника.
Как рассказали в администрации, в селе Зипуново проживают 228 человек, в Бурёнке — 227. Старшие классы перевели в Бурёнку ещё в начале учебного 2024 года. Причина — социализация. В Зипуново есть классы, где учатся всего три человека. В Бурёнке детей больше, уроки по всем предметам можно проводить без постоянных переездов учителей между школами.
Школа в Бурёнке после капремонта 2023 года полностью соответствует современным требованиям. Там 10 учебных классов, компьютерный класс, библиотека, музей, спортивный и тренажёрные залы, столовая на 100 мест. На территории — игровая и спортивная площадки, зона отдыха. Есть пожарная и охранная сигнализация, видеонаблюдение. Учебниками обеспечены на 100%.
Для младшей школы организуют подвоз — точно так же, как сейчас возят старшеклассников.
«Решение о дальнейшем использовании здания школы в Зипуново пока не принято. Рассматриваются варианты размещения социальных учреждений», — рассказали сайту perm.aif.ru в администрации округа.