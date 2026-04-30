Память героев спецоперации увековечили в Хабаровском крае

Места памяти появились в хабаровской Экономической гимназии и школе села Ильинка. На фасадах образовательных организаций разместили мемориальные доски, посвящённые выпускникам — участникам специальной военной операции, а в школе Хабаровского района установили также «Парты Героя».
В Экономической гимназии увековечили память старшего лейтенанта Александра Горленко и младшего лейтенанта Ивана Оковита.
Александр Горленко участвовал в СВО с 2022 года. Погиб 20 апреля 2024 года при выполнении боевого задания в посёлке Новомихайловка. Вражеский снаряд попал в блиндаж, где находилась его группа. Герой удостоен двух орденов Мужества, одного — посмертно; медалями «За боевые отличия» и «За храбрость».
Иван Оковита имел бронь, но дважды добивался отправки на фронт. Участвовал в штурмах, разведке, лично уничтожил до 8 вражеских бойцов, получил контузию, но не ушёл в госпиталь. Погиб 20 сентября 2024 года в бою под Кисловкой, закрывая собой товарища от вражеского огня. Удостоен ордена Мужества посмертно.
В школе села Ильинка установили мемориальные доски и «Парты Героя» в память о выпускниках Семёне Пыхтееве и Евгении Бельды.
Семён Пыхтеев окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. С января 2022 года участвовал в СВО. В мае этого же года получил осколочное ранение. За мужество и отвагу, проявленные в бою, был награждён медалью Жукова. В феврале 2024 года был награждён орденом Мужества, медалями «Участник специальной военной операции», «За отвагу». Погиб при эвакуации раненых сослуживцев после атаки дронов противника.
После капитального ремонта школы на фасад вновь установили мемориальную доску в честь Евгения Бельды. В феврале 2022 года он подписал контракт и одним из первых ушел в зону проведения СВО. Погиб в Харьковской области 21 апреля 2022. Удостоен ордена Мужества посмертно.
Семену Пыхтееву и Евгению Бельды посвящены «Парты Героя», установленные в рамках патриотического и образовательного проекта партии «Единая Россия».