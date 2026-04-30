Суд не стал рассматривать иск бывшего директора Газманова, пытавшегося взыскать с артиста 44 млн рублей

Дмитрий Царенко, ранее осуждённый за мошенничество, не смог оплатить госпошлину.

Источник: Клопс.ru

Московский суд не стал рассматривать иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей от его бывшего директора Дмитрия Царенко, который ранее был осуждён за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск о взыскании неосновательного обогащения не был рассмотрен из-за того, что заявитель не оплатил госпошлину. Товарищи по шоу-бизнесу стали судиться в 2024 году, когда Газманов обвинил Царенко в хищении средств от концертов. В итоге бывший директор получил 4 года колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 млн рублей, затем появилось ещё одно дело с 17 эпизодами на 15,3 млн рублей.

По словам адвоката Царенко Алексея Новожилова, его подзащитный не нарушал закон, а все поступающие средства «добросовестно распределял между сотрудниками» и с 2019 по 2024 год положил на счета Газманова 44 миллиона рублей.

6 марта 2026 года продюсера Олега Газманова арестовали по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.