Директор Музея импрессионизма объяснила двукратный рост посетителей

За последний год посещаемость Музея русского импрессионизма выросла практически в два раза и достигла около 150 тыс. человек, рассказала в эфире Радио РБК директор музея Юлия Петрова.
Как уточнила Петрова, «огромной» для музея такой площади цифры удалось достичь во время показа выставки «Изображая воздух». «Нам пришлось увеличивать время работы музея, привлекать дополнительных специалистов, экскурсоводов, администраторов и так далее. Теперь мы, конечно, ориентируемся на новые цифры. Сейчас наши выставки в Музее русского импрессионизма в небольшом здании посещают порядка 80 тыс. человек», — рассказала она.
Петрова отметила, что очереди в музеи были рядовым явлением и в советское время, но сейчас речь идет «о совершенно потрясающих результатах». Среди наиболее востребованных экспозиций она перечислила выставки Карла Брюллова и Петра Кончаловского в Русском музее, а также Ильи Машкова в Третьяковской галерее.
По мнению главы Музея русского импрессионизма, прежде всего посетителей привлекает «магия импрессионизма», который, по ее словам, считается «самым любимым и востребованным художественным явлением в мире». «Когда мы сделали выставку русского импрессионизма, мы столкнулись с невероятной теплотой зрителей, которые приходили по нескольку раз, которые говорили, что это светлые картины, где много воздуха и оптимизма», — отметила она.
Среднестатистический посетитель Музея русского импрессионизма — это женщина, москвичка с высшим образованием, в возрасте примерно от 35 до 55 лет. Такой портрет удалось составить по итогам совместного исследования аудитории с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, рассказала Петрова.
Отвечая на вопрос, почему интерес к выставкам вырос именно сейчас, Петрова сказала: «Мне кажется, что в жизни каждого человека поддержка искусства необходима, независимо от политических процессов. Есть ведь наши собственные жизненные неурядицы, трудности. Есть моменты, когда поддержка искусства очень нужна».
Музей русского импрессионизма — частная культурная институция в Москве, расположенная на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». Музей открылся в 2016 году, его основателем стал коллекционер и меценат Борис Минц.
В постоянную экспозицию музея входит около семидесяти полотен русских живописцев: Константина Коровина, Петра Кончаловского, Юрия Пименова, Валентина Серова, Игоря Грабаря и других. А первой временной выставкой стала ретроспектива Арнольда Лаховского.
В конце марта мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва занимает одно из лидирующих мест среди крупнейших мегаполисов мира по количеству музеев и выставочных залов. В 2025 году посещаемость столичных музеев и выставок выросла на треть, до 19 млн человек. Всего в Москве действует более 450 федеральных, городских, муниципальных, ведомственных и частных музеев.
