Умер математик Владимир Воеводин

Владимир Воеводин родился 25 мая 1962 года в Москве. Он окончил физико-математическую школу № 52, затем с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1984). После выпуска Воеводин работал в МГУ, где занимал должности от научного сотрудника до директора НИВЦ. С 1988 года Воеводин вел преподавательскую деятельность на факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК), был одним из организаторов учебно-научного центра по высокопроизводительным вычислениям. В последние годы он занимался обучением студентов и аспирантов в филиале МГУ в Сарове.