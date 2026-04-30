Умер математик Владимир Воеводин

Там подчеркнули, что Воеводин внес значительный вклад в развитие науки и подготовку кадров, а также пользовался уважением коллег и учеников.
«Оптимизм, искренность, надежность, умение поддержать словом и делом — таким он навсегда останется в нашей памяти. Рядом с ним работалось спокойно и уверенно, потому всегда чувствовались глубокая сила знаний, системный подход и крепкое плечо надежного друга», — говорится в сообщении.
Церемония прощания состоится 2 мая в 11:00 в Доме культуры МГУ в Москве.
Владимир Воеводин родился 25 мая 1962 года в Москве. Он окончил физико-математическую школу № 52, затем с отличием факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1984). После выпуска Воеводин работал в МГУ, где занимал должности от научного сотрудника до директора НИВЦ. С 1988 года Воеводин вел преподавательскую деятельность на факультете вычислительной математики и кибернетики (ВМК), был одним из организаторов учебно-научного центра по высокопроизводительным вычислениям. В последние годы он занимался обучением студентов и аспирантов в филиале МГУ в Сарове.
Его научные интересы включали параллельные вычисления, методы описания и анализа архитектуры компьютеров и суперкомпьютерные технологии. Воеводин подготовил пять кандидатов наук и является автором более 70 научных работ и четырех монографий, лауреатом премии МГУ имени И. И. Шувалова, премии правительства России в области образования. Он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
