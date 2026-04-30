18-летний герой Леонид Петряну исчез на трассе в сторону Красноярска

Волонтёры поискового отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной объявили в соцсетях ориентировку на 18-летнего Леонида Петряну. Парень, награждённый медалью «За проявленное мужество», пропал по дороге в Красноярск.
По предварительным данным, молодой человек ловил попутку в сторону краевого центра и перестал выходить на связь с родными. Не исключено, что он находится в соседней Кемеровской области.
Приметы: рост около 175 см, худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка. Был одет в белую кофту, серые спортивные штаны и серые кроссовки.
Всех, кто знает о местонахождении юноши, просят звонить по номерам: 8 (391) 249−01−4, 112 или 8−950−99−66−066 (волонтёры).
Напомним, что в мае 2023 года, когда Леониду было 15 лет, он спас маленького мальчика, который ходил по подоконнику открытого окна на втором этаже. 1 ноября того же года в Совете Федерации на юбилейной церемонии чествования детей-героев школьнику вручили медаль.