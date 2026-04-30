Москвичам пообещали потепление к майским праздникам

В Москве днем 30 апреля ожидается облачная погода с прояснениями.

Источник: РБК

В Москве днем 30 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Финал апреля в столице продолжит улучшать погоду. Сегодня регион останется на периферии ушедшего циклона», — написал Леус в телеграм-канале.

По прогнозу синоптика, температура в Москве составит от плюс 6 градусов до плюс 8 градусов, по области — до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 751 мм рт. ст.

В пятницу, 1 мая, ночью возможны слабые заморозки — до минус 1 градуса. Однако днем воздух прогреется до плюс 9−11 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

В ночь на 27 апреля на Москву обрушился снегопад. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице выпало рекордное количество осадков. На метеостанции МГУ высота снега достигла 14 см, на ВДНХ — 12 см, а на Балчуге и в Тушино — 10 см.

В Гидрометцентре сообщили, что осадки в виде мокрого снега и дождя прекратятся в Москве ночью 2 мая. Однако днем местами будет идти небольшой дождь.

