Москвичам пообещали потепление к майским праздникам

В ночь на 27 апреля на Москву обрушился снегопад. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице выпало рекордное количество осадков. На метеостанции МГУ высота снега достигла 14 см, на ВДНХ — 12 см, а на Балчуге и в Тушино — 10 см.