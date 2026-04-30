БЖД принимает дополнительные меры на майские праздники

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога принимает дополнительные меры по перевозке пассажиров на майские праздники с учетом увеличения пассажиропотока, сообщили в пресс-центре БЖД.
«В связи с окончанием плановых видов ремонта поезда, сформированные из моторвагонного подвижного состава, будут курсировать сдвоенными составами», -говорится в сообщении.
Так, 30 апреля поезд № 758 Минск — Гомель отправится из белорусской столицы в вечернее время составом из десяти вагонов.
А с 1 мая поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 748/747 Минск — Гомель — Минск и № 716/715 Минск — Гомель — Минск (с 2 мая) по пятницам, субботам и воскресеньям также будут курсировать по маршруту сдвоенными составами.
Кроме того, включаются дополнительные вагоны в поезда межрегиональных линий.
«Работа по обеспечению перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в период майских праздников будет продолжена», — заверили в пресс-центре.
Вместе с тем, в Белорусской железной дороге рекомендуют пассажирам заранее приобретать билеты на поезда с высоким спросом в предстоящие праздники.
Ранее в БЖД сообщали, что для обеспечения транспортной мобильности граждан, на период майских праздников будет запущено 46 дополнительных пассажирских составов.
Совместно с ОАО «Российские железные дороги» БЖД назначит дополнительно 20 поездов международного сообщения. Еще 26 пассажирских составов будет курсировать по межрегиональным железнодорожным маршрутам.