В Перми из-за угрозы БПЛА отменили занятия в университете

В пермском классическом университете сегодня, 30 апреля, отменили занятия. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе вуза.
Также в министерстве образования Пермского края обратились к родителям. Чиновники просят не беспокоиться за детей. Их вывели из классов в коридоры и спортзалы — так называемые «слепые зоны».
Напомним, что 30 апреля в Перми введен режим беспилотной опасности. В городе с утра работали сирены, в воздухе находятся истребители.
