В Перми из-за угрозы БПЛА отменили занятия в университете

В пермском классическом университете сегодня, 30 апреля, отменили занятия. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе вуза.

В пермском классическом университете сегодня, 30 апреля, отменили занятия. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе вуза.

Также в министерстве образования Пермского края обратились к родителям. Чиновники просят не беспокоиться за детей. Их вывели из классов в коридоры и спортзалы — так называемые «слепые зоны».

Напомним, что 30 апреля в Перми введен режим беспилотной опасности. В городе с утра работали сирены, в воздухе находятся истребители.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше