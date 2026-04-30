В мае на 3 дня будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7−8, 12 и 19 мая, в связи с ремонтными работами на КрасЖД, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7−8, 12 и 19 мая, в связи с ремонтными работами на КрасЖД, будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».

Ограничения будут производиться в следующие периоды:

— с 23:10 7 мая до 17:10 8 мая;

— с 02:10 до 17:10 12 мая;

— с 07:10 до 17:10 19 мая.

Пропуск автотранспорта в указанный период осуществляться не будет, на данном участке железнодорожного пути будет работать тяжелая путеремонтная техника.

На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте посёлка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.