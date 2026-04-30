Цена на нефть Brent превысила $126 за баррель впервые с марта 2022 года

Цены на нефть подскочили на фоне сообщений о том, что президента США Дональда Трампа проинформируют о новых военных планах против Ирана.

Источник: РБК

Цена на нефть Brent превысила $126 за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала военных действий на Украине в 2022 года, следует из данных торгов на бирже ICE.

Это произошло после сообщений о том, что президента США Дональда Трампа проинформируют о новых военных планах против Ирана.

Сейчас июньские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $123,8 за баррель.

Цена на нефть марки WTI также выросла и торгуется на уровне около $109 за баррель.

Центральное командование США (CENTCOM) подготовило план серии «коротких и мощных» ударов по Ирану, чтобы преодолеть тупик в переговорах с Тегераном, сообщило издание Axios. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, проинформирует Трампа о новых вариантах.

Как отмечает издание, Купер проводил аналогичный брифинг для американского лидера 26 февраля, за два дня до начала войны США и Израиля против Ирана, отмечает издание.

