Цена на нефть Brent превысила $126 за баррель впервые с марта 2022 года

Цена на нефть Brent превысила $126 за баррель, достигнув самого высокого уровня с начала военных действий на Украине в 2022 года, следует из данных торгов на бирже ICE.
Сейчас июньские фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $123,8 за баррель.
Цена на нефть марки WTI также выросла и торгуется на уровне около $109 за баррель.
Центральное командование США (CENTCOM) подготовило план серии «коротких и мощных» ударов по Ирану, чтобы преодолеть тупик в переговорах с Тегераном, сообщило издание Axios. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, проинформирует Трампа о новых вариантах.
Как отмечает издание, Купер проводил аналогичный брифинг для американского лидера 26 февраля, за два дня до начала войны США и Израиля против Ирана, отмечает издание.
